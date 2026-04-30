Nasce il Club “126isti iblei”: la passione per la Fiat 126 infiamma la Sicilia

Ragusa – Il panorama del motorismo storico siciliano si arricchisce di una nuova: “126isti iblei”, un traguardo per tutti gli appassionati dei motori d’epoca dell’isola.

Si tratta, infatti, dell’unico club in tutta la Sicilia interamente dedicato alla mitica Fiat 126 e alle sue derivate. Un vanto non solo territoriale, ma di caratura nazionale, suggellato dal prestigioso riconoscimento ufficiale da parte del RIVS (Registro Italiano Veicoli Storici).

Il Motore del Club: Un Direttivo di Amici

Dietro questa splendida iniziativa non ci sono fredde logiche organizzative, ma batte il cuore di quattro amici accomunati da una passione viscerale per la piccola e iconica utilitaria di casa Fiat. Sono stati loro, spinti dall’entusiasmo e dalla voglia di fare rete, a costituire il direttivo fondatore che ha trasformato un’idea in una solida realtà: Andrea Cutrone – Presidente, Fabio Firrincieli – Vicepresidente, Emanuele Lipari – Segretario, Giuseppe Gianninoto – Consigliere.

Un Debutto da Record al MOTOR DAYS

Il battesimo ufficiale del club è avvenuto in grande stile in occasione del MOTOR DAYS dello scorso 19 aprile 2026. Per la sua prima esposizione pubblica, il neonato club “126isti iblei” ha schierato un parco auto di assoluto rispetto, presentandosi con ben 17 vetture tirate a lucido.

Le coloratissime e rombanti 126 hanno immediatamente catturato l’attenzione e l’ammirazione del pubblico presente. Un successo travolgente e contagioso, testimoniato dal fatto che, nei giorni immediatamente successivi alla fiera, tantissimi altri proprietari e appassionati hanno deciso di tesserarsi, unendosi con entusiasmo a questa nuova e vibrante famiglia su quattro ruote.

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