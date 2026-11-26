Ragusa – A partire dal 1° dicembre 2026 entreranno ufficialmente in funzione nel territorio del Comune di Ragusa due nuovi sistemi fissi di rilevamento elettronico della velocità, attivati nell’ambito delle iniziative promosse Comando di Polizia Locale per rafforzare la sicurezza stradale e prevenire gli incidenti.

Ad annunciarlo è il sindaco Peppe Cassì.

Le due postazioni fisse, presegnalate da apposita segnaletica verticale e orizzontale e rese ben visibili tramite opportuna colorazione, saranno collocate:

– lungo la S.P. 60 Ragusa-Santa Croce Camerina al Km 1+400, dove vige il limite di 50 km/h;

– lungo la S.P. 25 Ragusa-Marina di Ragusa al Km 15+300, dove il limite è fissato a 70 km/h.

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Le sanzioni prevedono multe da 42 a 173 euro senza decurtazione di punti né sospensione della patente per superamenti fino a 10 km/h; da 173 a 694 euro con 3 punti decurtati oltre i 10 e fino a 40 km/h; da 543 a 2.170 euro con 6 punti e sospensione della patente da 1 a 3 mesi oltre i 40 e fino a 60 km/h; da 845 a 3.382 euro con 10 punti e sospensione della patente da 6 a 12 mesi oltre i 60 km/h.

Sarà applicata la tolleranza del 5% sulla velocità rilevata con un minimo di 5 km/h.