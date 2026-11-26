Nella strada per Santa Croce e in quella per Marina di Ragusa.
di Redazione
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Ragusa – A partire dal 1° dicembre 2026 entreranno ufficialmente in funzione nel territorio del Comune di Ragusa due nuovi sistemi fissi di rilevamento elettronico della velocità, attivati nell’ambito delle iniziative promosse Comando di Polizia Locale per rafforzare la sicurezza stradale e prevenire gli incidenti.
Ad annunciarlo è il sindaco Peppe Cassì.
L’installazione degli autovelox, autorizzata dal Decreto del Prefetto della Provincia di Ragusa previo nulla osta del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, consente il rilevamento a distanza delle violazioni senza l’obbligo di contestazione immediata.
Le due postazioni fisse, presegnalate da apposita segnaletica verticale e orizzontale e rese ben visibili tramite opportuna colorazione, saranno collocate:
– lungo la S.P. 60 Ragusa-Santa Croce Camerina al Km 1+400, dove vige il limite di 50 km/h;
– lungo la S.P. 25 Ragusa-Marina di Ragusa al Km 15+300, dove il limite è fissato a 70 km/h.
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Le sanzioni prevedono multe da 42 a 173 euro senza decurtazione di punti né sospensione della patente per superamenti fino a 10 km/h; da 173 a 694 euro con 3 punti decurtati oltre i 10 e fino a 40 km/h; da 543 a 2.170 euro con 6 punti e sospensione della patente da 1 a 3 mesi oltre i 40 e fino a 60 km/h; da 845 a 3.382 euro con 10 punti e sospensione della patente da 6 a 12 mesi oltre i 60 km/h.
Sarà applicata la tolleranza del 5% sulla velocità rilevata con un minimo di 5 km/h.
Restano inoltre valide le maggiorazioni di legge, ossia l’aumento di un terzo delle sanzioni pecuniarie nella fascia notturna tra le 22:00 e le 07:00 per gli eccessi superiori ai 10 km/h, le aggravanti in caso di condotta recidiva, il raddoppio della decurtazione dei punti per i neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente e il raddoppio delle sanzioni per particolari categorie di veicoli come autocarri pesanti o autobus.
L’iniziativa ha l’unico obiettivo di indurre gli automobilisti a una guida prudente e rispettosa del Codice della Strada su tratti caratterizzati da elevati flussi di traffico e criticità legate al mancato rispetto dei limiti vigenti.
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