Natale in coro: tra cielo e terra. Un dicembre di voci, emozioni e comunità alla Scuola dell’Infanzia “Valverde”

Scicli – Dicembre ha portato con sé non solo il profumo degli abeti e il luccichio delle stelle, ma anche il suono delle voci dei bambini della Scuola dell’Infanzia “Valverde” dell’Istituto Comprensivo “G. Dantoni”, protagonisti di un percorso musicale che ha coinvolto tutta la comunità scolastica.

Le nuove Indicazioni nazionali, approvate recentemente, hanno introdotto fin dalla scuola dell’infanzia un’educazione musicale di base per aiutare i bambini a sviluppare la capacità di ascoltare, comprendere e apprezzare i diversi linguaggi sonori rafforzando la pratica vocale, corale e strumentale.

Il laboratorio di canto corale, iniziato nelle settimane precedenti, ha visto i piccoli alunni cimentarsi con entusiasmo e delicatezza nell’apprendimento di brani natalizi provenienti da diverse tradizioni. Ogni incontro è stato un momento di ascolto, di gioco vocale e di scoperta: i bambini hanno imparato a modulare la voce, a cantare insieme, a rispettare i tempi e a sentire il gruppo come un’unica armonia.

Questo percorso ha trovato il suo culmine nel concerto “Natale in coro: tra cielo e terra”, tenutosi il 17 dicembre 2025 presso la Chiesa Madre di Scicli. In un’atmosfera raccolta e luminosa, le voci dei bambini di 5 anni hanno aperto il cuore del Natale con canti che parlavano di luce, pace e speranza.

Il coro è stato diretto dalla prof.ssa Maria Concetta Gazzè, che ha guidato i bambini con competenza, sensibilità e passione, trasformando ogni prova in un’esperienza di crescita e di bellezza condivisa. Accanto al coro, i bambini di 3 anni, vestiti da angioletti, hanno portato la dolcezza del cielo con la loro presenza silenziosa e luminosa. I bambini di 4 anni hanno dato vita al presepe, impersonando Maria, Giuseppe, i pastori e i Re Magi, in un gesto corale che ha unito storia, fede e semplicità.

Ogni brano è stato introdotto con parole che ne raccontavano il significato e l’origine, trasformando il concerto in un vero e proprio viaggio tra tradizione musicale e spiritualità. Dai canti italiani come Tu scendi dalle stelle a quelli internazionali come Jingle Bells e We Wish You a Merry Christmas, ogni nota ha portato un messaggio di gioia condivisa.

Il concerto non è stato solo una rappresentazione, ma un momento di comunità: famiglie, insegnanti, bambini e cittadini si sono ritrovati insieme, uniti dalla voce dei più piccoli, che con sincerità e purezza hanno saputo toccare il cuore di tutti.

“Un ringraziamento speciale va alla dirigente scolastica, prof.ssa Maria Gabriella La Marca, per la sua guida attenta e per il sostegno costante ai progetti educativi e culturali della scuola, che rendono possibili esperienze così significative -si legge in una nota stampa-.

La Scuola dell’Infanzia “Valverde” ringrazia le famiglie per il sostegno, la parrocchia per l’accoglienza e tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo evento un dono prezioso. Che la luce del Natale continui a risuonare nelle voci dei bambini, anche dopo il concerto, come promessa di bellezza e di pace”.

