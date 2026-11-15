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15/11/2026 21:51

Natale, l’ex Provincia apre il portafoglio: 250 mila euro ai dodici Comuni

Trentamila euro ciascuno a Ragusa, Modica e Vittoria. Contributi da 16 a 20 mila euro agli altri centri.

di Gabriele Giannone

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Ragusa – Il Natale si avvicina e l’ex Provincia non si fa trovare impreparata: 250 mila euro per le manifestazioni nei dodici Comuni iblei, con quote da 16 mila a 30 mila euro. La presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari, ha approvato il 12 novembre lo schema di accordo che disciplina contributi, programmi e rendicontazione.

Il riparto è già scritto. A Ragusa, Modica e Vittoria sono destinati 30 mila euro ciascuno. Comiso, Ispica, Pozzallo e Scicli ne riceveranno 20 mila. Per Acate, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e Santa Croce Camerina la quota prevista è di 16 mila euro.

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Il criterio parte da una base di 15 mila euro per ciascun Comune, integrata con una quota differenziata per tre fasce demografiche. Le amministrazioni dovranno aggiungere risorse proprie o reperite da altri soggetti pubblici e privati.

L’obiettivo dichiarato è costruire un cartellone coordinato delle feste, capace di attirare visitatori anche in inverno e sostenere commercio, artigianato e attività ricettive.

I programmi definitivi dovranno essere trasmessi entro il 10 dicembre. A valutarne la coerenza con l’accordo sarà una segreteria tecnica presieduta dal dirigente del settore Turismo del Libero Consorzio e composta da un referente per ogni Comune.

L’80 per cento potrà essere versato in acconto, su richiesta e dopo l’assunzione degli impegni di spesa; il restante 20 per cento arriverà dopo la rendicontazione.

C’è anche una condizione sulla pubblicità: logo e marchio del Libero Consorzio dovranno comparire su tutto il materiale promozionale. La loro assenza comporterà la revoca del finanziamento o una riduzione proporzionale.

 

Per presentare relazione e spese sostenute ci sarà tempo fino al 28 febbraio 2027. Dopo quella data l’ente non liquiderà il saldo. Il riparto è pronto; adesso tocca ai Comuni riempire il calendario.

 

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