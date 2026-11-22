Roma – «Corrado era molto consapevole del poco tempo che gli rimaneva, nell’ultimo periodo le sue condizioni sono molto peggiorate. Ma nonostante tutto questo è stato lucido, spiritoso e determinato fino all’ultimo nonostante il dolore mentale e fisico». Da sempre Natalia Augias chiama suo padre per nome, Corrado, per abitudine e anche per il tipo di rapporto che c’è sempre stato tra loro: poche formalità e molta sostanza affettiva.

Racconta ancora Natalia, legata al padre anche dallo stesso lavoro, visto che lei è corrispondente Rai da Londra: «Proprio perché aveva poco tempo, ha parlato moltissimo nell’ultimo periodo con i suoi tre nipoti, i figli miei e di Pietro Suber. Con Marco hanno continuato a usare il loro linguaggio, Corrado lo chiamava lupetto e Marco gli rispondeva dandogli del vecchio lupo. David, che insegna a Oxford, avrebbe dovuto affrontare un difficile viaggio in Medio Oriente in zone complicate ma ha sospeso tutto, ed è tornato a Roma per stare accanto a lui. Un’ottima scusa per trattenerlo.

Qui Natalia sorride: «Diciamo che per questo Corrado si è dato molte pacche sulle spalle, ridendo con me e con Pietro. E poi anche Micol ha trascorso tanto tempo con lui. Siamo una famiglia unitissima e lui, con me dietro alle spalle, ha costruito con i nipoti un rapporto fortissimo. Abbiamo sempre parlato di cose grandi e di cose piccole fino alla fine».

Naturalmente accanto a Natalia, nella costruzione di questo intreccio di affetti nella famiglia Augias- Suber (ma lei, per riguardo, non lo dice) c’è sempre stata Daniela Pasti, la moglie di Corrado e madre di Natalia: grande firma de La Repubblica per molti anni, impegnatissima sul fronte delle battaglie per i diritti delle donne, apprezzata pittrice, nonna amatissima. Natalia prosegue il suo racconto: «Abbiamo riso fino alla fine. Tempo fa si parlava di Todi, della campagna. E lui per farci ridere ha citato Baudelaire: “La campagna è quello strano posto in cui le galline vanno in giro crude”….»

A un certo punto Corrado Augias, fedele alle sue battaglie sul diritto di decidere della propria vita, ha capito che la qualità della sua non era accettabile.

Ancora Natalia: «È stato un passaggio molto veloce. Lui ha tenuto a bada la malattia per oltre vent’anni. Noi per molto tempo non lo abbiamo nemmeno saputo, ne era al corrente solo mia madre, non volevano allarmarci. Ha combattuto come un leone per moltissimo tempo e questa lotta non ha fermato la sua energia vitale. Ha realizzato moltissimi progetti. La gioia della musica, per esempio, è stata messa a punto quando già stava molto male. Ma ha sempre avuto una energia straordinaria e una resistenza psicologica ed emotiva notevole. Un esempio per tutti noi. Una soglia alta alla quale ambire… ».

E poi è arrivato il momento in cui Corrado Augias ha deciso che era ora di non proseguire le cure: «Sì, ha smesso di curarsi anche perché alla sua età e nelle sue condizioni era ormai difficile farlo. Ha seguito il percorso delle cure palliative. Ha detto insomma “Basta così”. È stato tutto molto tranquillo e rapido». Ora resta un legame rinsaldato anche dal libro Einaudi scritto a quattro mani da Corrado e Natalia, L’uomo che inventò la politica. Conclude Natalia: «È stato bellissimo farlo, è stato un modo per stare insieme. Lui era molto esigente nelle sue conversazioni e cosi, dopo due chiacchiere, spesso si annoiava. Invece qui è stato diverso. Grazie a Machiavelli, ha analizzato tante questioni etiche che lo affascinavano sul tema del potere politico. I suoi limiti, il tema del bene superiore e della ragione di Stato. Questo è stato Corrado, fino all’ultimo».

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