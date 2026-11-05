Nave Amerigo Vespucci a Palermo: visite a bordo dal 6 all’8 novembre

Palermo – L’Amerigo Vespucci, storico veliero e nave scuola della Marina Militare, approda a Palermo. L’unità resterà ormeggiata nel porto del capoluogo siciliano fino a domenica 8 novembre, nell’ambito della Campagna 2026.

La sosta sarà un’occasione di incontro tra la Marina Militare e la cittadinanza, che potrà salire a bordo e conoscere da vicino una delle unità navali più rappresentative della Forza Armata. La Vespucci è simbolo della tradizione marinaresca italiana e ambasciatrice del Paese nel mondo.

Gli orari delle visite a bordo

La popolazione potrà visitare la nave secondo questo programma: venerdì 6 novembre, dalle 14 alle 18.30; sabato 7 novembre, dalle 14 alle 18.30; domenica 8 novembre, dalle 14 alle 18.30.

Autorità, studenti e punto stampa

Durante la permanenza in porto sono previste anche visite a bordo da parte delle autorità locali, delle istituzioni e degli studenti, oltre a momenti di incontro con la stampa. Nella mattinata di sabato 7 novembre, alle 10.30, si terrà un unico punto stampa per tutta la durata della sosta a Palermo.

Il Comune predispone una navetta bus

In occasione dell’arrivo della nave scuola della Marina Militare “Amerigo Vespucci” al porto di Palermo, dove resterà dal 6 al 10 novembre, e in vista del significativo afflusso di visitatori previsto per le giornate di apertura al pubblico, il Comune di Palermo, in collaborazione con AMAT, ha predisposto un servizio di bus navetta gratuito per agevolare gli spostamenti dei visitatori.

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