Nave cisterna russa in fiamme nel Canale di Sicilia

L'ipotesi di un'operazione ucraina con droni.
di Redazione
Nave cisterna russa in fiamme nel Mediterraneo. L’ipotesi di un’operazione ucraina con droni. La nave cisterna di gas naturale liquido Arctic Metagaz, battente bandiera russa, è in fiamme nel Mediterraneo e non si hanno notizie della sorte dell’equipaggio, secondo quanto riferito martedì da fonti del settore marittimo e della sicurezza marittima. La nave, soggetta a sanzioni da parte degli Stati Uniti e del Regno Unito, ha segnalato per l’ultima volta la sua posizione al largo delle coste di Malta lunedì, secondo i dati di localizzazione delle navi sulla piattaforma MarineTraffic. La nave potrebbe essere stata attaccata da un drone navale e si sospetta che l’operazione sia stata condotta dall’Ucraina, ha affermato una delle fonti senza fornire prove.
© Riproduzione riservata