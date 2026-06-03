Incidente stradale per Pozzolo, deputato del partito di Vannacci, ed ex di Fratelli d’Italia. Tasso alcolemico doppio rispetto al consentito

Biella – Nuovi guai giudiziari per il deputato Emanuele Pozzolo. Il parlamentare quarantunenne, recentemente passato nelle fila di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci (dopo l’addio a Fratelli d’Italia), è infatti rimasto coinvolto in un incidente stradale, da cui è uscito del tutto illeso, nel pomeriggio di martedì 2 giugno.

L’incidente è avvenuto lungo la superstrada per Cossato, all’altezza di Vigliano Biellese, dove il deputato ha perso il controllo della sua Mercedes. Il SUV nero è finito fuori strada in modo del tutto autonomo, senza fortunatamente coinvolgere altre vetture né causare feriti. Sul posto sono quindi intervenuti i Vigili del Fuoco, per recuperare il mezzo, e la Polizia Stradale per i rilievi di rito. Proprio durante questi accertamenti sono emersi i problemi maggiori per il parlamentare: sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo con un tasso pari al doppio del limite di legge, una condotta che ora farà scattare nei suoi confronti una contestazione penale e i relativi provvedimenti previsti dal Codice della Strada.

Una vicenda che riaccende i riflettori sul parlamentare, già al centro di una complessa vicenda giudiziaria. Nell’ottobre dello scorso anno, infatti, il Tribunale di Biella ha condannato Pozzolo in primo grado a un anno e tre mesi (con sospensione condizionale della pena) per porto abusivo d’armi. La condanna è legata ai fatti del drammatico Capodanno 2024 a Rosazza, quando un colpo partito dalla pistola di sua proprietà ferì il genero del capo della scorta dell’allora sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro (recentemente dimessosi dall’incarico per altre vicende giustiziarie).

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