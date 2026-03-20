Incidente sulla Statale 115 ad Acate, ha perso la vita un albanese di 46 anni

Acate – Incidente mortale sulla statale 115 Sud occidentale sicula, in territorio di Acate. Lo scontro tra due veicoli, avvenuto al chilometro 289,100, ha provocato la morte di una persona.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine. La strada è chiusa momentaneamente in entrambi i sensi di marcia.

La tragedia sulla ss 115 si è consumata in prossimità del ristorante La Picozza. Nello scontro tra una Fiat 500 e una Ford Focus è deceduto un albanese del 1980. La salma è stata estratta dalle lamiere dal personale dei Vigili del Fuoco. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri.

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