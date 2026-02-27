Nebbia a Comiso, il volo su Catania dirottato a Catania

Comiso – Una fitta coltre di nebbia ha mandato in tilt la serata dei passeggeri del volo Aeroitalia operato da Hello Jets in arrivo da Roma e diretto all’aeroporto di Comiso. Le condizioni meteo avverse hanno impedito l’atterraggio in sicurezza, costringendo il velivolo a rimanere in circuito d’attesa per oltre un’ora prima che venisse disposto il dirottamento su Catania.

Secondo quanto riferito dai viaggiatori, l’aereo ha continuato a sorvolare l’area ragusana nella speranza di un miglioramento della visibilità. La nebbia, però, non ha lasciato margini: per ragioni di sicurezza, la torre di controllo ha autorizzato l’atterraggio alternato a Fontanarossa.

Una volta a terra, i passeggeri hanno dovuto affrontare un’ulteriore attesa. Gli autobus predisposti per il trasferimento verso Comiso sono arrivati con ritardo, prolungando i disagi di chi contava di raggiungere Ragusa e dintorni in orari ben diversi.

