Nel grande magazzino in vendita un cosmetico cancerogeno: arriva il Nas e sequestra 13mila confezioni

Catania – Il NAS Carabinieri di Catania ha sequestrato 13.000 confezioni di un gel semipermanente contenenti una sostanza cancerogena, trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO), vietata dall’Unione Europea per la sua pericolosità.

Durante un controllo presso un’attività di vendita all’ingrosso nell’area dei paesi etnei, i militari, insieme al personale dell’ASP di Catania, hanno scoperto che il prodotto – utilizzato nella cosmesi – conteneva questa sostanza mutagena e reprotossica, rappresentando un grave rischio per la salute pubblica, sia per i consumatori sia per gli operatori del settore. Il titolare dell’esercizio è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria competente e il valore commerciale dei prodotti sequestrati è stimato intorno ai 60 mila euro.

