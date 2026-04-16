Nel ragusano ora il passaporto si può richiedere anche negli uffici postali. Nei Comuni sotto i 15 mila abitanti

Ad Acate, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e Santa Croce Camerina.

Ragusa – Poste Italiane amplia la rete degli sportelli abilitati alla richiesta e al rinnovo del passaporto: in Sicilia, da oggi, il servizio è disponibile nei cinque uffici Polis della provincia di Ragusa.

Le sedi interessate sono ad Acate, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e Santa Croce Camerina.

L’iniziativa, avviata nel 2024 nei piccoli comuni e in alcune grandi città, è già attiva in diversi centri minori di altre province dell’Isola e prosegue con un’ulteriore estensione nel territorio ragusano.

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