Nel ragusano spopola il camping, tra mare e natura

Il territorio ibleo si conferma tra le mete siciliane più apprezzate da coloro che amano il turismo all’aria aperta. Da Marina di Ragusa fino alle località dell’entroterra, cresce costantemente il numero di persone che preferisce esplorare la provincia ragusana in modo sostenibile e a pieno contatto con la natura. Per vivere un’esperienza di buon livello è indispensabile dotarsi delle giuste attrezzature, che variano a seconda del tipo di vacanza che si desidera programmare.

Dalla costa all’entroterra, come massimizzare il comfort

Essendo il territorio ragusano estremamente variegato, nel giro di pochi chilometri gli scenari possono cambiare drasticamente. Il litorale, che comprende località di spicco come Donnalucata, Punta Secca e Marina di Ragusa, è la meta ideale per chi cerca il contatto con il mare e la macchia mediterranea. Gli amanti del surf possono provare la zona orientale, in primis la spiaggia di Pozzallo, che offre ampi spazi in cui il vento soffia continuamente, ragion per cui è ambita dai praticanti di sport acquatici. Chi, invece, vuole godersi una vacanza boschiva e all’insegna del trekking, può spostarsi verso l’entroterra, in particolare sui percorsi intimi di Chiaramonte Gulfi e sugli aspri sentieri di Cava d’Ispica.

Equipaggiamento e adattamento, cosa tenere in considerazione

Vivere il territorio praticando il campeggio richiede un forte spirito di adattamento e la capacità di portare con sé l’essenziale. I viaggiatori che si concentrano sul turismo balneare devono optare per tende leggere e resistenti al vento salmastro, selezionando un prodotto che garantisca una buona ventilazione durante le calde notti siciliane. Al contrario, gli escursionisti che desiderano scoprire l’altopiano e le vallate devono fare attenzione alle pesanti escursioni termiche notturne che caratterizzano la zona. In tal caso, risultano imprescindibili i sacchi a pelo termici e gli zaini tecnici in cui riporre tutto ciò che occorre per affrontare una lunga giornata di cammino. Nelle zone meno battute sono molto utili i fornelli da campo, ottima soluzione per alimentarsi in modo completo.

Sostenibilità e condivisione

Questa filosofia di viaggio sta coinvolgendo anche famiglie e gruppi di amici, che la vedono come un’opportunità di condivisione e di rispetto per l’ambiente. I camping e le aree attrezzate non sono più delle semplici alternative a buon mercato alle strutture alberghiere, ma delle vere e proprie scelte per conoscere il territorio in maniera alternativa, valorizzando la biodiversità e lasciando intatta la bellezza delle località in cui si transita.

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