Nel ristorante del centro commerciale arrivano i Nas, attività sospesa

Catania – Il NAS dei Carabinieri di Catania, con il supporto di personale dell’ASP, ha disposto la sospensione di un esercizio di ristorazione che si trova all’interno di un centro commerciale nella periferia ovest della città.

Nel corso dell’ispezione, gli operatori hanno riscontrato gravi irregolarità igienico‑sanitarie, tra cui sporcizia pregressa nei locali e la presenza di infestazioni da blattoidei, rinvenuti sia vivi sia morti, anche in prossimità degli alimenti.

Ai responsabili sono state comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3.000 euro. L’attività resterà chiusa fino all’esecuzione delle prescrizioni imposte per eliminare le criticità accertate, mentre i generi alimentari sono stati immediatamente avviati alla distruzione.

