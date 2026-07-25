Nella Cattedrale di Siracusa, l’ultimo saluto a Matteo Di Franca, colpito in mare dall’elica di una barca

Siracusa = Aveva 23 anni.

Una cattedrale gremita ha dato oggi pomeriggio l’ultimo saluto a Matteo Di Franca, morto domenica scorsa a seguito di un tragico incidente, nel mare del Minareto.

Accanto al feretro immancabile il papà affranto con la mano protesa verso la bara, quasi a non volerla lsciare andare.

Tutti intorno i familiari e gli amici di Matteo, quelli con cui ha condiviso, nel corso della sua breve vita, idee, progetti, insegnamenti, visioni.

Alla cerimonia funebre ha partecipato anche il sindaco Francesco Italia con la fascia tricolore, a rappresentare la città intera.

Al termine, ad attendere il feretro in pazza Duomo la musica preferita di Matteo, l’ultimo omaggio che i suoi amici hanno voluto fargli, sicuri che sarebbe stato felice e prima dell’inizio del suo ultimo viaggio, sono stati fatti volare in cielo palloncini bianchi con un cuore rosso a simboleggiare un affetto che c’è stato, c’è e ci sarà per sempre.

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