Nella notte fanno saltare il bancomat della Banca Agricola in pieno centro: caccia alla banda

Un altro colpo, con le stesse modalità, era stato messo a segno pochi giorni fa nella vicina Francofonte.

Lentini, Siracusa – Un altro bancomat fatto esplodere. Un assalto consumato nel cuore della notte a Lentini, con l’onda d’urto che ha squarciato il silenzio di via Vittorio Emanuele e trasformato una strada cittadina in teatro dell’ennesimo colpo. Nel mirino è finita l’agenzia Baps.

Ignoti hanno utilizzato un ordigno per far saltare lo sportello automatico e tentare di mettere le mani sul denaro. La deflagrazione ha provocato danni ai locali della banca e raggiunto alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. Dopo il boato è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lentini, insieme a carabinieri e polizia, che hanno messo in sicurezza l’area ed eseguito i rilievi.

Una scena che racconta la violenza con cui è stato portato a termine l’assalto. Ora la partita si sposta sul fronte investigativo. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza e stanno ricostruendo ogni movimento compiuto prima e dopo l’esplosione. Obiettivo: dare un volto agli autori, individuare eventuali complici e ricostruire il percorso della fuga. Ancora da quantificare il possibile bottino. La banca sta effettuando le verifiche sull’Atm per accertare se i malviventi siano riusciti a portare via contanti prima di dileguarsi.

Ma il dato che inquieta è soprattutto un altro: i bancomat continuano a saltare nel territorio. L’assalto di Lentini arriva a pochi giorni da un altro episodio, avvenuto alla fine di agosto a Francofonte, dove era stato preso di mira un altro sportello automatico. Due episodi ravvicinati che riportano in primo piano una criminalità capace di colpire di notte, utilizzare esplosivi e provocare danni anche oltre l’obiettivo. Non più soltanto un furto, dunque, ma azioni che espongono strutture, automobili e residenti a un rischio concreto.

La Banca: non sono riusciti a prendere il denaro

“Anche questa volta il tentativo non ha consentito di sottrarre denaro. I sistemi di sicurezza e di protezione delle banconote hanno funzionato correttamente, impedendo ai responsabili di raggiungere il proprio obiettivo. Restano, invece, i danni provocati alla filiale e il disagio arrecato alla comunità”.

Lo rende noto la Banca Agricola.

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