Nella villa di Siracusa il grande outlet dei vestiti di lusso contraffatti. Sequestrata una Lamborghini Urus

La Guardia di Finanza di Siracusa ha sgominato una sofisticata rete di vendita di prodotti contraffatti, gestita tramite dirette live su TikTok e Instagram e un sito web professionale. Tre indagati – due siracusani e uno catanese – sono stati denunciati per ricettazione e commercio di falsi, con sequestri per 300mila euro tra merce falsa, contanti e beni di lusso, inclusa una Lamborghini Urus.

L’operazione, coordinata dalla Procura locale e condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ha chiuso un sito hosted negli Usa e trasformato la villa con piscina del capo rete, alla periferia di Siracusa, in un showroom clandestino stile boutique. Qui, migliaia di capi d’abbigliamento, borse, orologi e accessori con marchi di griffe top (tutti falsi) venivano esposti e pubblicizzati in streaming per centinaia di follower. Per non farsi riconoscere, i venditori nascondevano il volto con maschere o inquadrature furbe.

Il sito, curato nei dettagli con foto HD, prezzi chiari e claim come “importazione parallela – qualità AA+ come l’originale”, è esploso in pochi mesi, attirando clienti da tutta Italia. Gli ordini arrivavano online, la merce partiva con corrieri in contrassegno.

I due indagati intascavano il Reddito di Cittadinanza con dichiarazioni false, nonostante il tenore di vita da nababbi.

Volume vendite : 12.000 articoli contraffatti immessi sul mercato negli ultimi 5 anni (solo contrassegno).

Fatturato stimato : oltre 2 milioni di euro totali.

Flusso pagamenti : incassi versati su conti correnti in Italia, Belgio, Irlanda del Nord e Lituania; prelevati in contanti per spese correnti, lusso, viaggi e vacanze.

Sequestri: 300.000 euro tra merce, beni mobili (Lamborghini Urus da 270.000 euro) e contanti

