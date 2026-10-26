Nelle case sulla Ragusa-Marina di Ragusa combattiamo con i ladri di pluviali in rame

Ragusa – Salve Ragusanews,

oggi in pieno giorno, con degli operai dentro gli immobili che stiamo ristrutturando, due soggetti senza nessuna paura sono entrati e hanno rubato in pochissimi secondi dei pluviali in rame.

Fortunatamente si è accorta di tutto mia cognata che ha intimato di andarsene e loro senza pensarci due volte la stavano mettendo sotto con la macchina. Siamo riusciti a prendere il numero di targa e abbiamo chiamato i carabinieri. Il tutto su una strada ad alto tasso di circolazione, la strada Ragusa-Marina di Ragusa Sp25.

Abbiamo voluto raccontare l’accaduto per avvisare la cittadinanza.

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