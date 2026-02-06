Neonata morta a Vittoria, effettuata autopsia, corpo restituito alla famiglia

Vittoria – Serviranno novanta giorni per conoscere l’esito dell’autopsia effettuata ieri pomeriggio sul corpicino

di una neonata di 26 giorni deceduta all’improvviso il 30 gennaio a Vittoria mentre la mamma la stava allattando. Nel pomeriggio di ieri il medico legale incaricato dalla Procura di Ragusa, la dottoressa Francesca Berlich, ha effettuato l’esame autoptico al quale ha assistito il legale della mamma della piccola (indagata come atto dovuto), l’avvocato Valerio Palumbo. Bisognerà attendere gli esami sui prelievi effettuati per conoscere le cause del decesso; dall’esame obiettivo non sarebbe emerso alcun elemento critico. La salma della piccola è stata riconsegnata alla famiglia.

