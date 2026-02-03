Neonata morta a Vittoria, giovedì l’autopsia

Al momento, l’ipotesi più probabile è che la piccola sia morta per cause naturali

Vittoria – L’autopsia sul corpo della neonata di Vittoria, deceduta tre giorni fa, sarà effettuato giovedì pomeriggio. Il sostituto procuratore Gaetano Scollo ha disposto l’esame per chiarire con precisione le cause del decesso, affidando l’incarico alla dottoressa Maria Francesca Berlich, medico legale. L’accertamento comincerà alle 17.

Al momento, l’ipotesi più probabile è che la piccola sia morta per cause naturali, forse a seguito di un soffocamento dovuto a un rigurgito di latte. Questa prima valutazione emerge dalla relazione del medico legale Giulia Casamichela, che ha certificato il decesso e condotto la prima ispezione del corpo.

