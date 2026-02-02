Neonata morta a Vittoria, il pm: caso da archiviare

Vittoria – La Procura di Ragusa ha chiesto l’archiviazione per i genitori della neonata di sei mesi morta il 20 ottobre 2023 a Vittoria. Il pubblico ministero Ottavia Piccolo ha deciso alla luce della perizia redatta dal medico legale catanese Giuseppe Ragazzi e dalla professoressa Eloisa Gitto di Messina, pediatra neonatologa, incaricati di accertare se la neonata soffrisse di qualche patologia neurologica che possa avere contribuito alla formazione della broncopolmonite da aspirazione.

La neonata aveva una polmonite da aspirazione e questo ha provocato |’arresto cardio respiratorio. Adesso si attende il pronunciamento del gip del Tribunale di Ragusa sulla richiesta di archiviazione

