Neonata morta in culla a Vittoria: archiviazione per genitori

Vittoria -Una patologia neurologica associata a “una grave insufficienza cardio-respiratoria da broncopolmonite da aspirazione (ab ingestis) di latte” eèstata la causa del decesso di una bimba di 6 mesi a Vittoria, il 20 ottobre del 2023. A distanza di quasi tre anni dai fatti, il procedimento nel quale risultavano indagati come atto dovuto, per omicidio colposo, i genitori della piccola, è stato archiviato. La bambina era stata trovata dal papà priva di vita, nella culla, a Vittoria. Aveva preso il latte e poi era stata messa a riposare con il ciuccio. Il papà aveva visto la piccola con le labbra cianotiche, non respirava; aveva cercato di rianimarla, e le manovre di rianimazione messe in atto anche dal personale sanitario non avevano dato esito favorevole. Si è trattato di una polmonite da inalazione, correlata a una patologia neurologica di cui soffriva la neonata, riscontrata dal personale sanitario che l’aveva in cura. Nessuna negligenza nè da parte dei genitori, nè da parte dei medici.

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