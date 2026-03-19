Neonata muore in ospedale dopo il parto, aperta un’inchiesta

Enna – Una neonata è morta all’ospedale Umberto I di Enna dopo la nascita al Barone Lombardo di Canicattì. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta e ha disposto l’acquisizione delle cartelle cliniche nelle due strutture sanitarie. Sequestrata la salma, che verrà sottoposta ad autopsia.

Il parto è avvenuto tre giorni fa senza apparenti problemi. Le condizioni della neonata si sono però complicate, tanto che i medici ne hanno disposto il trasferimento a Enna, dove è morta. I genitori, residenti a Ravanusa, hanno presentato una denuncia.

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