Neonata prematura di 600 grammi operata al cuore

Messina – Una bimba prematura di 600 grammi e di 24 settimane di gestazione è stata operata al cuore nella terapia intensiva neonatale dell’ospedale Barone Romeo di Patti da un’equipe del Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo di Taormina. Nata 15 giorni fa, le prime ore di vita della neonata sembravano stabili nonostante il basso peso. La situazione è cambiata rapidamente con un peggioramento sia della respirazione, sia del flusso del sangue agli organi vitali.

La rapida diagnosi della persistenza del dotto arterioso, cardiopatia molto frequente nei pazienti prematuri, ha indotto i medici ad avviare una terapia per favorire e indurre la chiusura di questa comunicazione vascolare fondamentale durante la vita fetale, ma estremamente pericolosa subito dopo la nascita per il rischio da parte degli organi vitali di ricevere poco flusso ematico.

A causa del fallimento della terapia medica e il permanere del quadro di instabilità clinica i sanitari della terapia intensiva, guidata da Caterina Cacace, hanno posto indicazione a chiusura chirurgica dell’anomalia vascolare congenita. Come già avvenuto più volte in passato, un’intera equipe del Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo si è recata nell’ospedale di Patti per eseguire l’intervento direttamente in culla. L’equipe era composta da Enrico Iannace, Ines Andriani, Sasha Agati, dagli infermieri specializzati Antonella Pino e Manuela Favorito. La bimba è attualmente ricoverata nel Tin, terapia intensiva neonatale di Patti e le sue condizioni sono stabili.

