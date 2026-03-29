Neonato morto a Ragusa, dopo 8 giorni la salma è ancora sotto sequestro: attesa per le decisioni della Procura

Un neonato di appena 20 giorni, originario di Modica, è deceduto all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

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Ragusa – Il decesso era avvenuto 9 giorni fa. Un neonato di appena 20 giorni, originario di Modica, è deceduto all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, nel reparto di neonatologia. Dopo 9 giorni dal tragico episodio, la salma del piccolo si trova ancora nella camera mortuaria, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il neonato era giunto in ospedale in condizioni già critiche a causa di una sepsi, una grave infezione che può avere un decorso rapido e drammatico nei pazienti più fragili. Nonostante gli interventi dei sanitari, il quadro clinico si è aggravato fino al decesso.

Dopo la morte, la Procura ha disposto il sequestro della salma, un atto dovuto in casi come questo, finalizzato a consentire tutti gli accertamenti necessari per chiarire le cause del decesso ed escludere eventuali responsabilità.

A distanza di una settimana, però, non è stata ancora presa una decisione definitiva su come procedere. Una situazione che prolunga il dolore della famiglia, in attesa del nulla osta per i funerali.

L’esame autoptico, ipotesi più probabile, consentirebbe di accertare con precisione le cause della morte, verificando l’evoluzione della sepsi e valutando se vi siano stati eventuali fattori concomitanti.

Nel frattempo, resta sotto osservazione anche la situazione organizzativa dell’unità operativa. Da circa tre settimane il reparto di neonatologia è privo di un direttore di struttura, dopo il trasferimento del dottor Vincenzo Salvo all’ospedale Papardo di Messina. Il reparto è retto attualmente dalla dottoressa Elisabetta Ciancio.

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