Nessun cane impiccato a Ibla, il proprietario si è disfatto della carcassa lanciandola da un dirupo per evitare procedure di smaltimento

Ragusa – Nessun cane impiccato a Ibla. Le indagini dei Carabinieri della stazione di Ibla hanno escluso il gesto. Il cane è stato trovato riverso a testa in giù nei pressi del ramo di un albero in una scarpata dove verosimilmente era stato gettato già morto perchè malato, da qualcuno che ha voluto disfarsi della carcassa. La posizione in cui è stato trovato l’animale è stata giudicata incompatibile con una impiccagione dai militari dell’Arma e dai veterinari che sono arrivati sul posto.

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