Neve a Parigi, Montmartre si trasforma in una pista da sci. Il VIDEO

Parigi – Parigi si è svegliata sotto una coperta bianca e, per qualche ora, ha deciso di prendersi una pausa dalla sua solita eleganza. A Montmartre, tra risate e video virali di improvvisati sciatori urbani, i parigini hanno trasformato la neve in un parco giochi: palle di neve lanciate davanti al Sacré-Cœur, slittini di fortuna e sci, come se la collina più famosa della capitale fosse diventata una piccola stazione alpina.

Aeroporti chiusi

Dietro le immagini leggere e divertenti, però, il maltempo sta creando problemi seri in tutta la Francia. Le forti nevicate e il ghiaccio hanno portato alla chiusura di sei aeroporti nell’ovest e nel nord del Paese – Nantes, Vatry, La Rochelle, Albert Bray vicino ad Amiens, Saint-Nazaire e Brest – come annunciato dal ministero dei Trasporti, che ha precisato come non siano previste cancellazioni o riduzioni dei voli negli aeroporti di Parigi.

Le vittime della neve

Sulle strade, invece, il bilancio è pesante: almeno cinque le vittime legate alle condizioni meteo, con tre persone morte in due incidenti separati causati dal ghiaccio nero nel sud-ovest, un autista di Ncc deceduto dopo essere caduto nella Marna vicino alla capitale e la morte, avvenuta il giorno prima, di un autista di furgone coinvolto in uno scontro con un camion nella regione parigina.

Il ministro dei Trasporti ha ammesso che l’evento è stato «leggermente sottovalutato» dal servizio meteorologico nazionale, mentre tra aeroporti chiusi e strade pericolose la Francia fa i conti con un’ondata di freddo che, se a Montmartre regala sorrisi, altrove presenta un conto decisamente più alto.

Potrebbe interessarti anche... Maltempo, neve e gelo su Parigi

© Riproduzione riservata