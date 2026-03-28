Neve di primavera in Sicilia. Pasqua meglio di Natale

Messina – Da ieri in alcune zone della Sicilia è neve di primavera. Molti Comuni dei Nebrodi in provincia di Messina, come Floresta e Santa Domenica di Vittoria, ma anche alcuni della provincia di Palermo come Petralia Soprana e Petralia Sottana, così come Troina e Cesarò nell’Ennese, ieri si sono svegliati completamente imbiancati con scenari totalmente inconsueti per l’isola considerata la stagione in cui siamo. E anche oggi si registrano ancora residui di questo maltempo che concederà una breve pausa per nuova forte perturbazione attesa da martedì.

La neve caduta copiosa sta intasando la circolazione stradale e quindi stanno proseguendo gli interventi di spazzamento lungo la Strada Provinciale 110 “Montalbano–Polverello”, uno degli assi viari più rilevanti dell’area Nebroidea, duramente colpita dalle attuali precipitazioni nevose e dal rischio di formazione di ghiaccio. L’azione, coordinata nell’ambito del piano operativo invernale della Città Metropolitana di Messina, vede impegnati in prima linea il personale tecnico specializzato della Direzione Viabilità e gli operatori dell’Autoparco, che stanno operando con mezzi spazzaneve. Le operazioni sono dirette dal responsabile del Servizio di Gabinetto Istituzionale, Gaetano Maggioloti, che ha assicurato un’immediata attivazione delle squadre sul territorio, garantendo un costante coordinamento operativo e un monitoraggio continuo delle condizioni della rete stradale. L’obiettivo prioritario degli interventi è quello di garantire la piena transitabilità e sicurezza della S.P. 110, infrastruttura strategica per la mobilità locale e fondamentale per il collegamento tra i centri montani e le aree limitrofe.

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