Esteri
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23/03/2026 09:10

New York, incidente sulla pista «tra aereo e veicolo»: morti pilota e co-pilota, voli sospesi e inchiesta aperta

L'incidente ha coinvolto un aereo (Air Canada) e un veicolo sulla pista

di Redazione

New York – Paura a New York. I voli all’aeroporto LaGuardia sono stati sospesi stamattina a causa di un «incidente» che ha coinvolto un aereo e un veicolo su una pista, secondo quanto riferito dalle autorità. La Federal Aviation Administration (Faa) statunitense ha emesso un ordine di blocco a terra per l’aeroporto, affermando che vi era un’alta probabilità di estendere l’ordinanza. Ci sarebbero 4 feriti: morti il pilota e il co-pilota.

I vigili del fuoco della città hanno dichiarato di essere intervenuti per un «incidente» che ha coinvolto un aereo (Air Canada) e un veicolo sulla pista 4.

La natura dell’incidente non è stata specificata. L’autorità per la gestione delle emergenze di New York ha avvertito la popolazione di «aspettarsi cancellazioni, chiusure stradali, ritardi nel traffico e personale di emergenza» nei pressi del principale snodo dei trasporti nel distretto del Queens.

«Utilizzate percorsi alternativi», ha raccomandato. Tutti i voli in partenza da LaGuardia risultavano in ritardo o cancellati a partire da stamattina, come riportato sul sito web dell’aeroporto.

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