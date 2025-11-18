Nichi Vendola in ospedale per un malore. Accertamenti al cuore: “Torno più forte”

L'ex governatore, operato nel 2018 per un infarto, domenica è stato colto da malore e ha trascorso 6 ore in ospedale

Molfetta – Una campagna elettorale intensa, tre province da girare in lungo e in largo in pochi giorni. Uno stress fisico e mentale che al candidato ed ex governatore Nichi Vendola ha causato un malore, tanto da costringerlo ad uno stop forzato per due giorni.

Vendola si è sentito poco bene domenica scorsa dopo una iniziativa elettorale a Giovinazzo. Avendo avuto un infarto nel 2018, si è ritenuto opportuno un controllo approfondito all’ospedale di Molfetta al seguito del quale è stato deciso lo stop a tutti gli impegni già calendarizzati.

Dall’entourage spiegano che «si è trattato solo di un po’ di debolezza», tanto da aver regolarmente ripreso già oggi, 18 novembre, la volata finale verso il voto di domenica e lunedì. Alle 18, Vendola era atteso al teatro Abeliano di Bari per l’appuntamento elettorale «Fai la cosa giusta», con Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

