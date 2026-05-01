Nico Arezzo sul palco del Concertone del 1 Maggio in piazza San Giovanni

Roma – Il cantautore ragusano Nico Arezzo ha calcato oggi il palco del Concerto del Primo Maggio a Roma.

Arezzo si è esibito poco dopo le 16:30 insieme alla sua band, interpretando i suoi brani “Terapia d’urto” e “Sancu”.

A introdurlo è stata Arisa, che ha ripercorso in poche battute la sua storia e lo ha così presentato: “I palchi li conosce bene perché ha fatto il raccoglitore di cavi, il tecnico delle luci, il batterista e ha persino strappato i biglietti all’ingresso dei concerti.”

All’anagrafe Domenico Arezzo, è nato a Modica il 2 ottobre 1998, ma è cresciuto nella città di Ragusa. La musica lo ha attratto fin da bambino, grazie al padre: il maestro Peppe Arezzo, che ha seguito da ragazzino in tour negli USA quando ha collaborato con il cantante Lorenzo Licitra. La madre di Nico, Emanuela Curcio, fa la coreografa. Prima di dedicarsi al canto ha suonato la batteria e poi la chitarra.

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