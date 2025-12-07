Niente dolce, il matrimonio degenera in rissa. VIDEO

India – Una location per matrimoni in India è diventata un vero e proprio “ring” da wrestling dopo che gli invitati dello sposo hanno innescato una violenta rissa per la mancanza del rasgulla, il celebre dolce indiano. Calci, pugni, piatti e sedie “volanti”: un vero putiferio che si è concluso con l’annullamento delle nozze.

L’episodio è avvenuto a Bodh Gaya, nello stato del Bihar, lo scorso 29 novembre, con le immagini che sono diventate virali soltanto negli ultimi giorni. Il video, registrato dalle telecamere di videosorveglianza dell’hotel in cui era in corso la festa, mostra gli invitati degli sposi che iniziano a scambiarsi colpi in ogni angolo della sala, tra sedie e piatti che volano, nonostante la presenza di molti bambini. Il momento di forte tensione è terminato soltanto dopo diversi minuti, così come i festeggiamenti: l’evento è stato annullato e anche le nozze.

Come spiegato dai quotidiani locali, all’origine del violento alterco ci sarebbe stata l’assenza del rasgulla, un dessert tipico dell’India orientale, spesso presente nei banchetti e nelle feste nuziali. Nei giorni successivi la famiglia della sposa ha presentato una denuncia per dote contro la famiglia dello sposo, mentre quest’ultima ha respinto con decisione le accuse definendole infondate. Al momento la polizia locale non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla vicenda.

