Niente ruota di scorta, per risparmiare carburante ed emissioni

Per generazioni di automobilisti è stata una presenza immancabile nel bagagliaio. La ruota di scorta rappresentava una garanzia di sicurezza durante i viaggi e una soluzione immediata in caso di foratura.

Oggi, però, la situazione è cambiata: in molte auto di nuova produzione la ruota di scorta non è più inclusa nella dotazione standard e viene spesso sostituita da kit di riparazione o pneumatici di nuova generazione.

Una trasformazione che riflette l’evoluzione dell’industria automobilistica e le nuove esigenze progettuali dei veicoli moderni.

Il peso incide su consumi ed emissioni

Uno dei motivi principali di questa scelta riguarda il peso complessivo del veicolo.

Una ruota completa di cerchio e pneumatico può arrivare a pesare tra i 15 e i 20 chilogrammi. Eliminandola, i costruttori riescono a ridurre la massa dell’auto, con benefici – anche se limitati – su consumi di carburante ed emissioni.

In un contesto in cui le normative ambientali sono sempre più stringenti, ogni chilogrammo risparmiato contribuisce a migliorare l’efficienza complessiva del veicolo e ad avvicinare i parametri richiesti dai regolamenti internazionali.

Lo spazio diventa una risorsa preziosa

Un altro fattore decisivo è la gestione degli spazi interni. Le automobili moderne devono ospitare sempre più componenti tecnologici: sistemi di sicurezza avanzati, sensori, centraline elettroniche e, nel caso dei modelli ibridi o elettrici, batterie di dimensioni considerevoli.

Eliminare la ruota di scorta permette ai progettisti di recuperare spazio utile nel bagagliaio o nella parte inferiore della vettura, migliorando la capacità di carico o facilitando l’integrazione di nuove tecnologie.

Pneumatici più evoluti e kit di emergenza

A rendere meno indispensabile la ruota di scorta contribuisce anche l’evoluzione degli pneumatici. Sempre più modelli montano gomme run-flat, progettate per continuare a viaggiare anche dopo una foratura, consentendo di percorrere alcuni chilometri fino a raggiungere un’officina.

In alternativa, molte case automobilistiche forniscono un kit di riparazione composto da compressore e liquido sigillante. Questa soluzione consente di riparare temporaneamente il pneumatico e proseguire il viaggio, pur non sostituendo completamente la sicurezza offerta da una ruota tradizionale.

Un cambiamento nelle abitudini degli automobilisti

La progressiva scomparsa della ruota di scorta segna quindi un cambiamento culturale oltre che tecnico. Quello che per decenni è stato un elemento indispensabile dell’automobile sta diventando sempre più un optional, disponibile solo su richiesta o su determinati modelli.

Una scelta che risponde alle esigenze dell’automobile contemporanea, sempre più orientata all’efficienza, alla riduzione delle emissioni e all’integrazione di tecnologie avanzate, ma che continua a dividere gli automobilisti tra chi accoglie il cambiamento e chi preferirebbe non rinunciare a una soluzione tradizionale di sicurezza su strada.

