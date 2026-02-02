Niscemi, il proprietario dell’auto in bilico: «Per sospendere l’assicurazione servono i documenti: come faccio a recuperarli?»

Niscemi, Caltanissetta – Frana di Niscemi, una delle immagini simbolo è l’auto (una vecchia Ford Fiesta) che sbuca col muso dal garage su un costone completamente venuto giù. Ma chi è questa vettura?

Il proprietario è l’80enne geometra del Comune in pensione Marcello Di Martino: lui ha dovuto abbandonare in pochi minuti la casa dove ha vissuto una vita e ora ogni giorno vede la sua Ford Fiesta in televisione.

«L’avevo parcheggiata nel mio garage, dove si entra dalla strada panoramica, via Angelo d’Arrigo, che è venuta giù con mezzo garage. È una 1.400 diesel, la usavo solo per andare fuori città, anno 2002, 97 mila chilometri.

In città uso la Seicento», spiega affranto.

Poi prosegue: «Quel giorno, alle due del pomeriggio, noi avevamo appena finito di pranzare quando qualcuno ha bussato a casa nostra urlando “uscite uscite, c’è la frana c’è la frana”. La prima cosa che ho fatto è stata prendere subito mia moglie, che non può muoversi, per caricarla nell’altra auto, la Seicento. Ho preso anche qualche coperta e tutto quello che ho trovato a portata di mano. Prima di uscire ho staccato gas e luce per sicurezza, c’era puzza. Ho guardato verso la strada e mi sono accorto che qualcosa non andava. Poi ho visto una crepa e a quel punto siamo partiti».

La beffa dell’assicurazione

«Abbiamo perso tutto», racconta quasi in lacrime. E la Ford Fiesta simbolo della frana di Niscemi? «Prima o poi cadrà anche quella – ammette Marcello Di Martino -. Tutte le volte che la vedo in televisione mi viene un nodo alla gola. Ha passato anche lei 24 anni con noi. Sono andato all’assicurazione per vedere se si può sospendere la polizza che scade in agosto. Mi hanno detto che hanno bisogno dei documenti. Ma come faccio a recuperarli, ho detto. Mio figlio allora ha trovato una foto del precipizio dove si vede la targa. Vediamo se possono fare qualcosa. Ma queste sono piccole cose. Qui la tragedia è enorme». Il paradosso della burocrazia in Italia…

© Riproduzione riservata