Niscemi, la coppia che ha perso abitazione e lavoro

Niscemi, Caltanissetta -Tony Rinnone e Benedetta Ragusa, 47 anni lui e 42 lei, hanno perso tutto. Il racconto lo fa Salvo Catalano su La Sicilia.

La prima casa a precipitare nel baratro creato dalla frana è stata la loro. Tony Rinnone e Benedetta Ragusa, 47 anni lui e 42 lei, hanno perso tutto: l’abitazione ristrutturata negli ultimi anni, l’attività lavorativa e il terreno su cui sognavano di realizzare un’altra casetta appena fuori da Niscemi.

Il primo piano si era staccato dal piano terra, non siamo riusciti neanche a prendere una foto, un ricordo, niente».

I due avevano una piccola pizzeria, diventata a poco a poco il principale punto riferimento della movida niscemese: un cortile dove si mangiava e beveva in un’atmosfera rilassata e famigliare. Ma anche il locale oggi rientra nella zona rossa interdetta. La frana ha travolto anche il terreno e l’antica casetta in pietra che avevano acquistato da poco fuori dal paese, per trasformarla in una seconda dimora di campagna.

Finora i due non hanno ricevuto nessun ristoro. Il Comune di Niscemi ha reso pubblico e poi ritirato per modifiche un primo modulo di richiesta di risarcimento per le attività commerciali. «Dovrebbero ripubblicarlo in questi giorni».

