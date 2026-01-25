Niscemi, nuova frattura sulla provinciale. La frana avanza, città sempre più isolata. VIDEO

Niscemi, Caltanissetta – Un’area di Niscemi, cittadina del Nisseno di circa 25 mila abitanti, è interessata da uno smottamento cominciato intorno alle 13, con lesioni aperte sull’asfalto che hanno messo in fuga alcuni abitanti.

Il sindaco Massimiliano Conti – che ha deciso la chiusura delle scuole per domani e attivato il Centro operativo comunale – ha invitato le persone del quartiere Sante Croci, del Belvedere e l’area che arriva al torrente Benefizio e a contrada Pirillo, a lasciare le loro case.

Una palestra è stata aperta per ospitare gli sfollati, il cui numero ammonterebbe a qualche centinaio. Il sindaco parla di “evento franoso drammatico”, in una zona che aveva già subito uno smottamento 29 anni fa. Con la pioggia dei giorni scorsi era stata chiusa la provinciale 12 e oggi è stato necessario fare lo stesso con la provinciale 12. L’unica strada di collegamento con la statale Gela-Catania resta la provinciale 11.

