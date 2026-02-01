No alla gogna mediatica per l’autista del bus che ha lasciato a terra il bambino 11enne

Belluno – Salve Ragusanews,

non voglio giustificare l’autista che ha lasciato il ragazzino in mezzo alla strada, per carità, io l’avrei fatto salire, ma una cosa vorrei dirla:

È giusto condannare l’errore, ma non è giusto condannare l’uomo. L’autista ha sbagliato, lo ha riconosciuto subito e ha chiesto perdono alla famiglia con umiltà, arrivando perfino a dire che si scuserebbe “anche in ginocchio”. Questo non cancella ciò che è accaduto, ma dimostra che non siamo davanti a un mostro, bensì a una persona che ha avuto un momento di cedimento.

Chi lavora su un autobus lo sa: turni massacranti, responsabilità enormi, pressioni continue, passeggeri difficili, situazioni imprevedibili. A volte basta un attimo, un gesto fatto sotto stress, per prendere una decisione sbagliata. Non è cattiveria, è fragilità umana.

La critica è doverosa, ma la gogna pubblica no. Non possiamo pretendere di frustare qualcuno in piazza ogni volta che sbaglia. Se un uomo riconosce l’errore, si assume le responsabilità e chiede scusa, allora la società deve essere capace di distinguere tra un comportamento sbagliato e una persona sbagliata. E in questo caso, la persona ha dimostrato di avere coscienza, rimorso e dignità.

G. David

© Riproduzione riservata