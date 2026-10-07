Noi, camerieri e giardinieri non retribuiti dallo chef straniero sbarcato a Ragusa

Ragusa – Gentile Ragusanews,

siamo un gruppo di camerieri, lavapiatti, giardinieri che la scorsa estate abbiamo abboccato a un annuncio di lavoro pubblicato su Subito.it da parte di un cuoco straniero che è sbarcato a Ragusa da qualche tempo. L’annuncio prometteva una retribuzione annua tra le 21 e le 25 mila euro, con contratto e tutti i diritti sindacali garantiti.

Siamo un piccolo gruppo di lavoratori che si sono conosciuti in questa attività di ristorazione e che con dedizione abbiamo creduto all’opportunità che ci veniva offerta.

Scriviamo a Ragusanews perchè sappiamo che siete l’unico giornale che scrive la verità. Dopo essere stati bidonati dallo chef, che ha negato a tutti noi il compenso per il lavoro svolto, abbiamo cercato, pagando lo scotto dell’ingenuità, su internet avvalendoci anche dell’intelligenza artificiale. E abbiamo scoperto che il personaggio in questione annovera 179 denunce nei vari paesi dove ha peregrinato negli ultimi anni.

Invitiamo gli ignari disoccupati o persone in cerca di lavoro che dovessero imbattersi nei suoi promettenti annunci di diffidare da questo personaggio.

Gli otto truffati

© Riproduzione riservata