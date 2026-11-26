Catania – Un medico cercava una macchina per qualche giorno, ha trovato online un’offerta conveniente e ha pagato subito. Ma l’auto non esisteva. La polizia ha individuato il responsabile, un catanese di 43 anni con precedenti per reati contro il patrimonio, e lo ha denunciato per truffa. La sua vettura si era guastata e gli serviva un mezzo per continuare le visite a domicilio ai pazienti, giusto il tempo della riparazione. Su internet si è imbattuto in un portale che sembrava quello di un servizio di autonoleggio, pieno di proposte economiche. Ha scelto la più vantaggiosa, presentata come se fosse di una nota compagnia, e ha chiamato il numero pubblicato sul sito.

Al telefono un uomo, che si è finto un addetto della società, gli ha confermato la disponibilità dell’auto: tre giorni, assicurazione contro furto, incendio e altri danni compresa. Per bloccare la prenotazione serviva un bonifico anticipato. Poi, con la ricevuta, il cliente avrebbe ritirato la macchina in un punto indicato vicino alla stazione ferroviaria. Il medico ha pagato ed è andato all’indirizzo, ma lì non c’era nessuna agenzia. Nel frattempo il finto operatore aveva smesso di rispondere alle sue chiamate. Dopo la denuncia della vittima, gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno analizzato i movimenti sul conto e i numeri di telefono usati per il raggiro. In poco tempo sono risaliti all’uomo, che aveva creato il sito sfruttando i nomi di diverse compagnie esistenti per guadagnarsi la fiducia dei clienti. La polizia invita a fare molta attenzione quando si prenota e si paga online, soprattutto davanti a offerte molto sotto i prezzi di mercato, e a non farsi prendere dalla fretta di chiudere l’affare.

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