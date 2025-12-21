Nomina FADOI, Cabibbo nominato segretario della rivista scientifica e non del direttivo nazionale

Modica – Un equivoco comunicativo ha generato confusione attorno alla recente nomina del dottor Gaetano Cabibbo, direttore dell’UOC di Medicina Interna dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, all’interno della FADOI – la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti. Un’informazione che, alla luce dello statuto dell’associazione, appariva anomala.

Nel comunicato diffuso dall’Asp di Ragusa qualche giorno fa, si parlava infatti di un ingresso del medico nel “direttivo nazionale” della FADOI, un’indicazione che però non coincide con quanto previsto dallo statuto dell’associazione, che riserva tale ruolo ai presidenti regionali, e ai membri del comitato esecutivo.

Contattato da Ragusanews, Roberto Risicato, Presidente regionale Sicilia della FADOI ha chiarito che il dottor Cabibbo appartiene al direttivo regionale, dove è stato confermato per le sue competenze in ambito pneumologico e respiratorio. La nota dell’Asp — ha spiegato con diplomazia — con ogni probabilità conteneva un’imprecisione.

È invece corretta l’altra parte del comunicato: il dottor Cabibbo è stato nominato segretario dell’Italian Journal of Medicine (IJM), la rivista scientifica della società, incarico effettivamente conferito e distinto da qualsiasi ruolo di direzione nella struttura nazionale della federazione.

Il dirigente ha anche sottolineato come all’interno della provincia di Ragusa la FADOI possa contare su due figure di rilievo, il primario di Modica, il dottor Gaetano Cabibbo, appunto, inserito nel direttivo regionale grazie alle sue competenze in ambito pneumologico e respiratorio e il direttore della struttura complessa della Medicina dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, il dottore Raffaele Schembari, esperto in metabolismo e obesità, che rivestirà il ruolo di responsabile regionale della formazione, con funzioni di raccordo con il coordinamento nazionale.

“Sono due profili con compiti molto diversi, entrambi inseriti in base alle loro competenze specifiche”, ha puntualizzato il referente FADOI, ricordando come la struttura organizzativa della federazione preveda organi – direttivo, esecutivo, fondazione, comitato editoriale della rivista Italian Journal of Medicine – nettamente distinti.

© Riproduzione riservata