Nomine e compensi, l’ex Provincia replica a Ragusanews con un comunicato anonimo

Ragusa – “Nomine e compensi risalgono al 2024, non c’è alcuna polemica al Libero Consorzio”.

È il titolo della lettera di replica del Libero Consorzio Comunale di Ragusa all’articolo di Ragusanews sui nuclei di controllo dell’Ente.

“Rispetto all’articolo pubblicato da RagusaNews in data 31 agosto, dal titolo “Ragusa, nomine al Libero Consorzio: compensi raddoppiati per i nuclei di controllo”, la presidente Maria Rita Schembari intende fornire una doverosa precisazione:

“Spiace leggere, da chi dovrebbe fare informazione, notizie che sono quantomeno fuorvianti rispetto a fatti e date. Non c’è alcuna polemica all’interno di viale del Fante e, semmai avesse dovuto esserci, doveva scoppiare nel 2024 quando sono state fatte tanto le nomine quanto i raddoppi dei compensi dei rispettivi nuclei citati. L’attuale amministrazione è completamente estranea a tutto quello che viene citato dal dottore Gabriele Giannone”.

In riferimento al comunicato diffuso dalla Presidente Maria Rita Schembari, il nostro giornale precisa:

Le notizie richiamate non contengono elementi fuorvianti né attribuiscono alla Presidente la responsabilità diretta delle nomine. Esse si limitano a riportare come tali nomine risultino in palese contrasto con le regole previste dal regolamento e dallo statuto vigenti, in merito ai requisiti richiesti e alle modalità di selezione.

La Presidente, anziché mettere in discussione la professionalità di chi informa, avrebbe potuto chiarire e smentire puntualmente i criteri e le modalità con cui le nomine sono state effettuate, fornendo le necessarie garanzie di trasparenza.

Si rileva inoltre come i comunicati diffusi risultino privi di firma giornalistica, circostanza che solleva legittime perplessità in merito alla loro provenienza e attendibilità.

A tal proposito pubblichiamo l’incarico affidato con determina presidenziale n. 1828 del 28.05.2025 alla collega Laura Curella, per la comunicazione istituzionale dell’Ente, incarico ad personam, per un importo di 4 mila euro lordi fino al 30 settembre 2025.

Segue l’atto amministrativo di affidamento senza alcun bando o procedura di evidenza pubblica:

