Non ce l’ha fatta Franco Musumeci

Scicli – Franco Musumeci non ce l’ha fatta. Il ristoratore di Sampieri, che ha legato il suo nome alla pizzeria ristorante Galeone sulla litoranea di Sampieri, e all’inizio degli anni Novanta già titolare del ristorante “Malibù” a Scicli e del “Malibù 2” a Sampieri, è morto stamani.

Il 23 marzo scorso Musumeci era stato colto da un infarto mentre era alla guida della sua auto in contrada Zappulla, tra Modica e Marina di Modica. L’auto era finita fuori strada e la sua compagna con grande spirito di presenza era riuscita ad azionare il freno a mano e a evitare conseguenze più gravi per lei stessa e per Franco alla guida.

Era stato chiamato l’elisoccorso ma i sanitari del 118 avevano deciso il trasferimento dell’uomo prima al Maggiore di Modica e poi al Giovanni Paolo II di Ragusa dove è rimasto in Rianimazione per tre settimane.

Musumeci soffriva di cuore e di altre patologie per cui era in cura. Aveva 65 anni. Negli anni Novanta aveva dato un’impronta di modernità al mondo della ristorazione a Scicli.

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