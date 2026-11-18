Siracusa – È morto il ciclista rimasto coinvolto nell’incidente stradale avvenuto ieri sera lungo via Elorina, nei pressi del passaggio a livello di Santa Teresa Longarini, in direzione Cassibile.

La vittima è un extracomunitario di 37 anni che, poco dopo le 20, stava percorrendo la strada in sella alla propria bicicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato l’impatto con un’automobile condotta da un uomo di 53 anni.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i Vigili del Fuoco, ma le lesioni riportate dal ciclista si sono rivelate troppo gravi. Nonostante i tentativi di soccorso, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

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