Non fidarti degli annunci — controlla la storia del veicolo

Title: Rapporto sulla Storia del Veicolo per il business — dati per decisioni migliori

Il rapporto sulla storia del veicolo sta diventando il nuovo standard tra i dealer professionali di auto usate | Foto: jroballo/Depositphotos

“Mai incidentato”, “provenienza salone”, “manutenzione regolare in assistenza autorizzata” — così recita l’annuncio, ma qual è la realtà? Le descrizioni dei veicoli sono spesso mere dichiarazioni, insufficienti per decisioni di business. Ai professionisti interessano i dati concreti. Dati che si possono ottenere dal rapporto sulla storia del veicolo già prima della verifica in presenza dello stato tecnico.

Miti che costano alle aziende decine di migliaia di euro

Il segmento delle auto usate evolve rapidamente e ignorare i nuovi standard di mercato, come il controllo VIN accurato, espone le aziende a costi finanziari e reputazionali. Quali miti di settore fanno perdere di più?”

Mito 1: “Mai incidentato”, quindi nessun problema

Nell’annuncio: “senza incidenti”. In realtà: il rapporto sulla storia del veicolo rivela un danno stimato in oltre 52 000 euro. L’esempio riguarda una Ford Kuga del 2016 ed è uno dei tanti casi di annunci in cui la descrizione non corrisponde alla realtà.

Sinistro del veicolo nel rapporto VIN autoDNA | Foto: autoDNA

La mancata esecuzione di un controllo storico auto prima dell’acquisto rappresenta un rischio concreto per le aziende:

acquisto sovrapprezzato e perdite in fase di remarketing,

reclami,

resi,

contenziosi,

perdita di reputazione del brand agli occhi dei clienti.

Mito 2: Basso chilometraggio = ottimo stato tecnico

Solo nel 2024, nel servizio autoDNA sono stati rilevati oltre 65.500 casi di discrepanze nelle letture del contachilometri, con “scalature” medie di 21.316 km. Va considerato che una scalatura di 25.000 km può significare per l’acquirente una perdita fino a € 3.000 — gli impatti finanziari maggiori si registrano sulle auto più giovani, fino a 3 anni.

Nel 2024 nei rapporti autoDNA sono stati rilevati 65.552 casi di veicoli con discrepanze al contachilometri | Foto: “Auto Usate: Fatti contro Miti”

Mito 3: Prezzo basso = occasione da non perdere

Un’auto usata chiaramente sotto la media di mercato? Spesso è un campanello d’allarme. Dietro un prezzo allettante possono nascondersi, tra l’altro:

importazione dopo perdita totale,

utilizzo come taxi,

danni da eventi naturali.

Massima cautela per le auto importate. Ben il 97% delle auto statunitensi verificate su autoDNA nel 2024 presentava varie tipologie di danni — da difetti di carrozzeria a guasti meccanici fino a problemi di telaio. Gli acquirenti dovrebbero essere altrettanto attenti con i modelli dei marchi tedeschi, che primeggiano nelle classifiche delle perdite totali: nel 2024, 7 su 10 dei modelli con perdita totale più verificati su autoDNA provenivano proprio dalla Germania.

I veicoli dal passato dubbio generano costi di riparazione elevati, hanno un basso valore residuo e un alto rapporto prestito/valore (Loan to Value, LTV). In pratica, risparmiare qualche migliaio all’acquisto può tradursi in perdite di decine di migliaia di euro sull’intero ciclo di vita.

Rapporto sulla Storia del Veicolo — cos’è, cosa contiene e come usarlo nel business?

Rapporto VIN, ovvero la vera storia del veicolo

Il Rapporto sulla Storia del Veicolo è il resoconto del ciclo di vita dell’auto dalla prima immatricolazione. Generato in base al numero di identificazione a 17 caratteri (VIN), unisce dati di banche dati nazionali e internazionali e li presenta in modo chiaro, subito utilizzabile nel processo decisionale.

A seconda della disponibilità dei dati, il rapporto può includere:

letture del contachilometri registrate,

sinistri registrati,

record dai registri dei veicoli rubati,

date e Paesi di immatricolazione registrati,

foto d’archivio dei veicoli.

autoDNA offre anche una verifica VIN gratuita — un’informativa sintetica sui dati attesi nella versione completa per quello specifico esemplare.

Pacchetti di rapporti autoDNA — risparmi concreti per le aziende

Operare su grandi volumi richiede strumenti scalabili. Per questo autoDNA offre pacchetti da 20, 50 o 100 rapporti sulla storia del veicolo, in cui il prezzo unitario del rapporto è persino di € 10 inferiore rispetto al retail (dato al 7 agosto 2025). Tutti i rapporti sono disponibili subito sull’account aziendale, eliminando burocrazia e accelerando lo screening iniziale. Effetti dell’adozione:

risparmio di tempo per i commerciali,

ottimizzazione dei processi aziendali e logistica più efficiente,

risparmio di carburante ed eliminazione delle visite sul campo superflue,

riduzione del rischio di decisioni di business sfavorevoli,

minimizzazione di resi e reclami.

Rapporto sulla Storia del Veicolo autoDNA — il tuo vantaggio competitivo

Dati da fonte affidabile

autoDNA è sul mercato da 15 anni e ha servito finora circa 4 milioni di clienti. Raccogliendo informazioni da oltre 50.000 enti in 26 Paesi europei, USA e Canada, il servizio dispone di uno dei database più completi sui veicoli, inclusi veicoli industriali, moto e rimorchi. Tra le fonti figurano, tra l’altro:

centri di revisione,

istituti finanziari,

pubblica amministrazione,

associazioni,

registri dei veicoli rubati.

Il supporto degli esperti è disponibile via live chat o e-mail.

Pacchetti di rapporti VIN per aziende — una soluzione che si ripaga

Dalle medie di mercato risulta che, valutando l’acquisto di 20 veicoli, 12 possono essere scartati già in fase di verifica della storia — per sinistri, manipolazioni del contachilometri o presenza nei registri dei beni rubati. In ottica di gestione efficiente della flotta, l’uso dei pacchetti offre vantaggi tangibili:

sconti volume che riducono il prezzo unitario,

fatturazione cumulativa — contabilità più semplice e automatizzabile,

account manager dedicato.

Con i pacchetti business autoDNA risparmi sul prezzo unitario del prodotto | Foto: autoDNA

Rapporti sulla Storia del Veicolo nel tuo business

I rapporti sulla storia del veicolo influenzano realmente la dinamica di vendita del segmento usato: promuovono la trasparenza, accorciano il time-to-sale e riducono il rischio finanziario. I pacchetti sono disponibili in varie formule e, per esigenze particolari, anche come offerta personalizzata.

Concessionaria — stock ben selezionato

Secondo il rapporto “Auto Usate: Fatti contro Miti”, i principali driver decisionali per i clienti privati oggi sono la storia del veicolo e lo stato tecnico. Il logo sul cofano passa in secondo piano. Questo impone ai dealer strumenti che permettano di eliminare rapidamente le auto rischiose prima che arrivino in piazzale.

I pacchetti di rapporti consentono:

l’eliminazione degli esemplari non profittevoli senza inutili uscite sul campo,

maggiore soddisfazione del cliente e minore incidenza di reclami e contestazioni,

rotazione di stock più rapida.

Le ricerche mostrano che i dealer che garantiscono l’accesso ai rapporti sulla storia vendono lo stock mediamente 5 giorni prima rispetto a chi non offre questa opzione.

Società di leasing / rent-a-car — remarketing senza rischio

Nel segmento flotte a leasing e noleggio (a breve e lungo termine), i rapporti VIN diventano strumenti chiave per la gestione del capitale. Consentono di individuare precocemente gli esemplari che possono ridurre la redditività della flotta o rallentare la dismissione.

Effetti dell’adozione, tra gli altri:

valore residuo della flotta più alto — eliminazione dei veicoli con storia di sinistri nascosta o manipolazioni del contachilometri,

time-to-sale più breve — la piena trasparenza accorcia il processo decisionale dell’acquirente e velocizza la chiusura,

migliore posizione negoziale — la disponibilità di dati completi nelle mani del venditore riduce i margini per abbassare il prezzo.

Marketplace — standardizzazione della qualità delle inserzioni

Secondo “Fatti e miti del mercato delle auto usate”, le inserzioni che includono il rapporto sulla storia attirano 3,5 volte più potenziali acquirenti di quelle che ne sono prive. Questo singolo elemento aggiuntivo si traduce in:

maggiore coinvolgimento — gli utenti contattano più volentieri per auto con storia documentata,

brand più forte — la piattaforma è percepita come intermediario affidabile,

minore rischio di contenziosi — offerte trasparenti riducono contestazioni e reclami.

Come usare il rapporto VIN nella negoziazione col cliente?

Dai dati agli argomenti — correzione delle condizioni su base fattuale

Il rapporto sulla storia del veicolo non è solo un filtro di selezione, ma anche una base solida per la negoziazione. Dati su sinistri pregressi, anomalie sospette nel chilometraggio o lacune nella manutenzione possono giustificare la riduzione del prezzo d’acquisto. Negli acquisti flotta e all’ingrosso, ogni correzione, anche di pochi punti percentuali, si traduce in risparmi di decine di migliaia di euro sull’intero volume.

Il rapporto VIN è la base per negoziare il prezzo sia in fase di trade-in sia di remarketing | Foto: VitalikRadko/Depositphotos

Dall’altro lato, una storia trasparente può essere altrettanto efficace nell’aumentare il prezzo in rivendita. Gli studi mostrano che il 65% dei clienti è disposto a pagare di più per un’auto con storia documentata, anche se vi è registrato un sinistro — a condizione che la riparazione sia stata eseguita professionalmente e lo stato tecnico sia buono.

Particolarmente valorizzata è la manutenzione in assistenza autorizzata — un valore che il mercato sa tradurre in euro. Secondo il rapporto “Stazione di Assistenza Autorizzata”, il prezzo di un’auto seguita in rete ufficiale può essere fino al 20% più alto rispetto a un veicolo manutentato in officina indipendente.

Formule pronte per i venditori di auto usate

Anche lo stock meglio selezionato richiede una presentazione professionale, supportata da argomentazioni solide. Ecco tre messaggi chiave da usare in trattativa con il cliente:

Una storia trasparente riduce al minimo il rischio di difetti tecnici nascosti e di costi di riparazione imprevisti subito dopo l’acquisto. Conoscere l’intera storia del veicolo aiuta a evitare problemi legali, come l’acquisto di un’auto proveniente da furto. L’accesso a una storia dettagliata si traduce in risparmi di lungo periodo e in un maggior valore in rivendita.

Conviene acquistare un pacchetto di rapporti VIN invece di singoli rapporti?

Assolutamente sì. Il pacchetto riduce il prezzo unitario — maggiore il volume, più basso il prezzo (anche € 10 in meno per rapporto). Avere rapporti “a scorta” consente di pre-selezionare i veicoli da remoto più rapidamente ed efficacemente, riducendo tempi e costi delle ispezioni in presenza ed evitando uscite sul campo inutili.

Quanto costano i pacchetti autoDNA?

Pacchetto

Prezzo unitario (stimato)

Prezzo del pacchetto

Risparmio (€)

Risparmio (%)

20 rapporti

€499,80

€259,00

€240,80

48,18%

50 rapporti

€1 249,50

€559,00

€690,50

55,26%

100 rapporti

€2 499,00

€959,00

€1 540,00

61,62%

*Dati aggiornati ad agosto 2025

A chi sono destinati i pacchetti business vs. individuali?

Pacchetti individuali — per privati in cerca di un’auto ad uso personale.

Pacchetti business — per dealer, società di leasing, flotte, marketplace, assicuratori e altri soggetti che gestiscono volumi maggiori di veicoli.

Quali informazioni contiene il rapporto e quanto sono affidabili?

A seconda della disponibilità, il rapporto può includere:

letture del contachilometri registrate,

sinistri registrati,

record dai database dei veicoli rubati,

date e Paesi di immatricolazione registrati,

foto d’archivio dei veicoli.

I dati provengono da oltre 50.000 fonti in 26 Paesi europei, USA e Canada. Il database copre più di 500 milioni di veicoli ed è già stato scelto da oltre 4 milioni di clienti.

Il rapporto rileva la “scalatura” del contachilometri / danni nascosti?

Sì, il rapporto VIN consente di identificare anomalie nel chilometraggio e sinistri registrati lungo l’intero ciclo di vita del veicolo.

Come verificare in modo più economico molti usati con il pacchetto?

Il pacchetto genera risparmio su due livelli:

finanziario — prezzo unitario del rapporto più basso,

— prezzo unitario del rapporto più basso, operativo — possibilità di controllare in parallelo molti VIN e ridurre fino all’80–90% le ispezioni sul campo.

In pratica, visionerai solo gli esemplari con reale potenziale di vendita.

Quali dati servono per ordinare online un rapporto VIN?

Per ordinare online il Rapporto sulla Storia del Veicolo bastano il numero VIN e un indirizzo e-mail a cui verrà inviato il PDF. Al momento dell’acquisto puoi scegliere qualsiasi modalità di pagamento.

