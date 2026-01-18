Non si fermano all’alt dei carabinieri e cappottano con auto, cinque feriti. FOTO

Hanno tutti fra i 20 e i 23 anni

Milazzo, Messina – Momenti di paura nella notte a Milazzo, dove un incidente stradale avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Un’autovettura con a bordo cinque ragazzi, di età compresa tra i 20 e i 23 anni, non si sarebbe fermata all’alt imposto dai carabinieri lungo via Acqueviole.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo avrebbe proseguito la corsa fino a schiantarsi violentemente contro il muro perimetrale della caserma dei vigili del fuoco, in via Gramsci. L’impatto è stato particolarmente violento e ha causato il ferimento di tutti gli occupanti del veicolo.

I giovani sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti in ospedale. La ragazza in condizioni più gravi è stata trasportata in una struttura sanitaria di Messina, mentre gli altri quattro feriti sono stati condotti all’ospedale di Milazzo per le cure del caso. Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario, oltre a una ditta privata con il carro attrezzi per la rimozione del veicolo incidentato.

