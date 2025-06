Condividi "Non solo le case degli altri. L’abitudine a Marina di Ragusa di usare le panchine come orinatoi per cani" sui social

Marina di Ragusa – Buongiorno Ragusanews.

In merito al vostro articolo sulle deiezioni degli animali sui muri delle abitazioni, vorrei segnalare che anche tutte le belle panchine in pietra su cui si sediamo al lungomare sono state scambiate per orinatoi di cani. Non credo sia igienico che chiunque voglia godere il bel panorama marino debba sfregare le gambe dove prima il padrone ha fatto orinare il suo cagnolino, senza neanche sciacquare, visto che la L.R. del 3 agosto 2022 , all’ art. 22 prevede ciò.

Potrebbe interessarti anche... A Marina di Ragusa il malvezzo di portare i cani a fare i bisogni nelle case altrui

Grazie per l’attenzione.

Enza

© Riproduzione riservata