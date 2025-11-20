Non sopporta le campane della messa, entra in chiesa col tamburo

Giugliano – Quelle campane suonate a festa nel giorno dedicato al Signore da tempo non le reggeva più. E così un 67enne di Giugliano in Campania, nel Napoletano, domenica 16 novembre ha pensato di recarsi nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in via Oasi, armato di tamburo per contrastare a suon di percussioni quei suoni per lui, che abita nelle vicinanze, diventati col tempo molesti.

L’uomo è entrato mentre era in corso la messa, ha suonato un pò col suo tamburo, e poi è andato via. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania. Ai militari il parroco ha detto che per ora non sembrerebbe intenzionato a sporgere denuncia. L’uomo è noto ai carabinieri e già in passato si sarebbe lamentato del rumore delle campane.

