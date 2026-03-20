Condividi "Nonna Peppina ha 100 anni" sui social

Santa Croce Camerina – Santa Croce Camerina ha celebrato i 100 anni della signora Giuseppina, per tutti “Nonna Peppina”. Il sindaco Peppe Dimartino, la giunta e il presidente del Consiglio hanno voluto portare all’anziana gli auguri della cittadina.

A circondare Nonna Peppina una festa semplice ma intensa: nipoti, amici, parenti e tanti concittadini hanno voluto stringersi attorno a lei, trasformando il suo compleanno in un momento di comunità.

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