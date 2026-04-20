Nostra mamma 89enne e le cure amorevoli all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa

Ragusa – Spett.le Redazione di Ragusanews,

questa lettera per condividere un’esperienza che riteniamo un luminoso esempio di “buona sanità”, vissuta dalla nostra famiglia presso il reparto di Medicina dell’Ospedale di Ragusa.

Nostra madre, la signora M. I., di 89 anni, è giunta al pronto soccorso di Ragusa in condizioni delicate, dopo essere stata dimessa più volte da un altro ospedale a Modica. È stata ricoverata nel reparto di Medicina, diretto dal Dott. Raffaele Schembari, per una polmonite e un’infezione delle vie urinarie.

Durante i circa 15 giorni di degenza, abbiamo avuto la fortuna di incontrare il Dott. Fabio Bordonaro, al quale desideriamo rivolgere un ringraziamento speciale per come ha seguito il percorso assistenziale di nostra madre, con una cura e una dedizione straordinarie, interpretando il suo ruolo non solo con grande competenza medica, ma anche con una profonda umanità. La sua attenzione si è estesa dal ricovero fino al momento delle dimissioni, garantendo un supporto rassicurante .

Allo stesso modo, desideriamo esprimere la nostra gratitudine a tutte le operatrici sanitarie del reparto. La loro professionalità, la loro gentilezza e la loro instancabile assistenza hanno contribuito in modo fondamentale al benessere di nostra madre e alla nostra tranquillità.

Questa esperienza ci ha dimostrato che la sanità, quando animata da tale dedizione e professionalità, può davvero fare la differenza.

Con la più sincera stima e riconoscenza,

La famiglia di M. I.

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