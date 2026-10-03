Notte shock, doppio assalto al bancomat, Monte Paschi e Banca Agricola: commando in azione, strada sbarrata con una bisarca

Sortino, Siracusa – Doppio colpo a Sortino, nel Siracusano, con l’assalto a due bancomat in una sola notte. A essere colpiti da una nutrita banda – composta, pare, da 12 persone – sono state le filiali della Monte dei Paschi di Siena e della Banca agricola popolare di Ragusa. Gli sportelli con il denaro sono stati portati via con tre auto e un escavatore. Abbandonato all’ingresso del paese, in modo da impedire il transito di altri veicoli. A chiamare le forze dell’ordine sono stati i residenti, svegliati dai rumori.

Almeno 12 persone con tre auto sarebbero entrato in azione, utilizzando anche una bisarca per sbarrare il passaggio.

Lo scorso gennaio si era verificato un episodio analogo, che tuttavia non era stato portato a compimento. In quell’occasione un ordigno era stato piazzato davanti alla Monte dei Paschi di Siena.

I malviventi sono riusciti nel loro intento nella notte, presumibilmente intorno alle 3.30. Sono riusciti ad asportare, non solo quel bancomat ma anche quello della vicina Banca Agricola Popolare di Ragusa. Le prime notizie trapelate parlano di una banda di almeno 12 persone, con tre auto, una bisarca, con cui hanno sbarrato l’ingresso al centro storico e con cui hanno trasportato un escavatore che avrebbero poi utilizzato per sradicare gli sportelli bancomat delle due banche. I carabinieri hanno avviato le indagini del caso e starebbero analizzando le immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza degli istituti bancari e della zona.

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